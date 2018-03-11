Нижний Новгород дополнительно облагородят к ЧМ-2018 за 37 млн руб

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Нижний Новгород дополнительно облагородят перед проведением игр ЧМ-2018. На эти цели выделили ещё 37 миллионов рублей.

Их предполагается потратить на то, чтобы установить в городе информационные панели в количестве около 2300 единиц. Сообщение размещено сайтом госзакупок. Средства выделит городской бюджет.

Начальная цена контракта для выбора подрядчика установлена в размере 37,2 млн рублей. Торги произойдут 29 марта. Полное оформление Нижнего Новгорода, согласно предлагаемым условиям, должно быть завершено до 1 июня.

Также контрактом предусматривается обслуживание подрядчиком созданных им объектов до середины августа. Эскизы предлагаемых информационных панелей заказчику необходимо согласовать предварительно.

Панели должны обладать повышенной устойчивостью и покрытием, на которое не оказывают влияние атмосферные факторы.

Подача заявок на участие в торгах уже открыта.