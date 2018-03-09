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Курс биткоина вновь обвалился ниже отметки в $9 тысяч

Сегодня, 18:08

Биткоин сегодня, 9 марта, вновь торгуется менее, чем за $9 тысяч. За последние сутки курс популярной криптовалюты упал почти на тысячу долларов, но потом вернулся к отметке в 8919 долларов.

Эксперты связывают нестабильность биткоина с закрытием двух бирж Японии. Местные власти приняли решение прекратить их деятельность после того, как руководителя биржи Bit Station обвинили в мошенничестве. До этого биткоин потерял позиции на фоне слухов взломе криптовалютной биржи Binance. Вместе с ним серьёзно упали курсы других ключевых критптовалют.

Напомним, ранее мы сообщали, что профессор Гарвардского университета Каннет Рогофф предрёк биткоину обрушение до 100 долларов. Бывший главный экономист Международного валютного Фонда считает, что у криптовалюты нет будущего.


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