Создатель Bancor хочет изменить мировую экономику при помощи женщин

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Одна из создателей популярной в 2017 году криптовалюты Bancor уверена, что только женщины способны вывести мир из кризиса и спасти финансовую систему. Она также сказала, с чего следует начать.





Галия Бернаци уверяет, что время мужчин в финансовой сфере истекло. Она заявила, что сейчас трудоустроенных женщин хоть и меньше, чем мужчин, но они с деньгами они управляются не хуже. В качестве примера она привела популярную рутину для обоих полов. Если мужчина повторяет одни действия много раз: покупка продуктов, заправка машины, постоянное «общение» с деньгами на работе, то у женщин больше опыта. Девушки тратят разные суммы каждый день. Они стараются успеть за модой, потому не зацикливаются на одном салоне, магазине, поликлинике, отеле и прочем, постоянно следя за новинками.



Их вложения «разнообразны» и подвержены большим рискам. Именно поэтому они чаще анализируют, правильно ли они собираются потратить деньги. Даже во многих семьях за бюджет отвечает женщина. Кроме того, вакансии в сфере IT, финансов и управления женщины выбирают намного чаще. Галия Бернаци призывает женщин быть настойчивее и занимать желаемые должности, а мужчин – посторониться и перейти из разряда начальника в помощника. Создатель Bancor уверена в том, что женщины смогут «вылечить» мировую экономику.