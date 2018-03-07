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Финансовая группа «Сафмар» продала 2% акций «Татнефти»

Сегодня, 18:03

Как сообщил представитель «Сафмара», промышленно-финансовая группа Михаила Гуцериева продала почти 2% акций «Татнефти». Он сообщил, что акции продали на пике их стоимости, но дату сделки не уточнял.

Компания владела акциями примерно 4 месяца после того, как приобрела их в ноябре 2017 года. Данная сделка была совершена из-за роста цен на нефть. На тот момент стоимость пакета составляла около 22 миллиардов рублей.

Что послужило причиной продажи акций – неизвестно. Представитель также отмечает, что прибыль от «Татнефти» составила примерно 3,5 миллиарда рублей.

«Сафмар» объединяет активы Гуцериевых в промышленности, строительстве и торговле. Среди компаний выделяются «Русснефть», «Эльдорадо» и другие. Группе также принадлежат больше 10 отелей и около 40 бизнес-центров.


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