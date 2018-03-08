Тройка криптовалют на 2018 год с потенциалом роста в 100 раз

Сегодня, 14:57

Независимая компания BitTelelgraf INC, чья специализация заключается в изучении мирового криптовалютного рынка, обнародовала актуальный рейтинг наиболее перспективных проектов, которых ждет значительный рост на бирже в 2018-2019 гг.



Можно с уверенностью сказать, что публикацию рейтинга ждали многие, ведь в начале прошлого года BitTelelgraf INC презентовала оправдавший себя прогноз рынка по криптовалютам ETH, Monero, DASH. За минувший год они смогли прибавить в 100-1000х раз.



Новый рейтинг был составлен, принимая во внимание биржевые колебания и положение дел в мировой криптовалютной индустрии. Таким образом, тройка лидеров за 2018-й год следующая:



Epc Coin (epccoin.org). Одноранговая электронная денежная система, чья основа — криптография. С ее помощью можно комфортно проводить платежи и денежные переводы во всем мире. Разработку EPC Coin осуществили специально для онлайн-игр и развлечений.



Tkeycoin DAO (tkeycoin.com). Перспективная международная, децентрализованная платформа. Ее криптовалютой можно будет оплачивать любые товары или услуги с телефона, даже в оффлайн магазинах. В настоящее время готовится мульти-блокчейн протокол TBP проекта, который будет обрабатывать до 500000 транзакций в секунду.



Crowd Machine (crowdmachine.com) — это платформа, с помощью которой можно создавать децентрализованные приложения. Вычислительные возможности может поддержать своими средствами любой пользователь, задействовав для этого гаджет. В таком случае ему гарантируется вознаграждение от токенов проекта.