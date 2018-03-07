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МТС инвестирует в Ozone более 1 миллиарда рублей

Сегодня, 17:22

МТС совершит докапитализацию ритейлера Ozon на 1,15 миллиардов рублей. Программа планируется в пределах допэмиссии компании. Результат сделки увеличит долю оператора в рамках уставного капитала до 14%. Ранее этот показатель составлял 11%.

Сама сделка подразумевает набор опций, в котором МТС должен на протяжении года с начала подписания договора по требованиям Ozone приобрести дополнительные акции компании общей стоимостью 580 миллионов рублей. Денежные средства направят на усовершенствование логистики компании, увеличение ассортимента, а также новых проектов.

В конце осени прошлого года Ozone ввёл план вложить 1 миллиард рублей на внедрение сети терминалов выдачи заказа и постаматов в ближайшие несколько лет.


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