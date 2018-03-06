Впервые за 12 лет прибыль компании Lego резко упала

Вчера, 19:18

В этот вторник, 6 февраля, администрацией Lego — датского производителя игрушек для детей, была опубликована документация, содержащая финансовую отчетность за 2017 год. Как оказалось, впервые с 2004 года прибыль компании значительно упала.

Выручка датского производителя в прошлом году снизилась на 8%, в денежном эквиваленте - до 35 млрд датских крон, что в перерасчете на американский доллар равняется $5,8 млрд. Операционная прибыль снизилась на 16%, до 10,4 млрд крон, или $1,7 млрд.

Данный факт прокомментировал генеральный директор Lego Нильс Кристиансен. По его словам, 2017 год был сложным. Однако, компания закрыла год с довольно неплохими показателями.

В 2018 году планируется провести стабилизацию бизнеса и проведение инвестиций для дальнейшей устойчивой и долгосрочной работы.

Из отсчета следует, что несмотря на падения прибыли, получаемой из Европы и США, в Китае ситуация остается стабильной. Также в 2018 году планируется открытие офиса в Дубае, что должно поспособствовать расширению ее деятельности на Ближнем Востоке и в Африке.