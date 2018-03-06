В Костроме профинансировали завершение ремонта моста через Волгу

Сегодня, 16:25

В Костроме профинансировали завершение ремонта переправы через Волгу. Сообщается, что в городскую казну поступит еще 209 млн рублей для дальнейших работ по восстановлению.

Государственная дума Российской Федерации выделила еще почти 10 млн. рублей на серьезный ремонт автомобильно-пешеходного моста через реку. Вся эта сумма будет направлена на ремонт. Этих средств должно хватить для окончательного ремонта конструкции.

Годом ранее из столицы в Кострому было отправлено 400 млн. рублей. Ремонт проходил на одной части дороги. Рабочим удалось восстановить бетонные сваи переправы и отремонтировать швы. Также было заменено асфальтное покрытие дороги, освещение и ограждение трассы.

В этом году у Костромы в планах завершить вторую часть дороги.