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Банк Литвы выпустит первую коллекционную криптомонету

Сегодня, 14:39

Как проинформировали в Банке Литвы, регулятор выпустит первую во всем мире коллекционную криптомонету. Это событие приурочено к столетнему юбилею государства.

Коллекционная криптовалюта стала частью официального плана Банка Литвы по выпуску нумизматических предметов, рассчитанного на 2018 год. На данный момент регулятор не раскрывает цены предмета. Отмечается, что цифровую моменту можно вернуть Банку по номиналу, как и любую монету для нумизматов.

По словам Мариуса Юргиласа, члена правления литовского Банка, Литва, презентуя цифровую коллекционную монету, первой в мире введет новые рубежи в нумизматике. Сегодня криптовалюта активно набирает популярности, а потому ее коллекционный вариант станет востребованным.


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