Теперь при помощи Сбербанка можно найти потерявшихся детей

Сегодня, 15:43

Сбербанк запустил специальный социальный сервис, при помощи которого можно найти потерявшихся детей. В рамках новой программы ребёнок может прийти в любое отделение банка. Там он будет находиться в полной безопасности, пока сотрудники будут связываться с соответствующими органами.

В сообщении Сбербанка сказано, что компания запустила новый специальный сервис для детей, которые потерялись. Называется он «Островок безопасности». Теперь каждый ребёнок может рассматривать любое отделение, как некое безопасное место, где он будет оставаться, пока ему не помогут.

В Сбербанке также отметили, что такие «Островки безопасности» от компании будут гарантировать, что каждый несовершеннолетний ребёнок, который потерялся, может обратиться в отделение банка, где за ним будет присматривать работник. Последний просто обязан связаться с правоохранителями и местными медицинскими работниками, чтобы они осмотрели ребёнка и нашли его родителей.