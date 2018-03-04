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МТС повышает цены на свои услуги без ведома абонентов

Вчера, 21:28

Как стало известно, уже некоторое время российские операторы связи повышают цены на предоставляемые услуги. Например, с 18 марта некоторые абоненты МТС будут обязаны за прежний спектр услуг платить завышенную сумму.

Сам оператор посчитал уместным скрыть повышение стоимости своих услуг от своих абонентов. К счастью этого у него не вышло.

Для того, чтобы скрыть факт повышения цен, администрация МТС пошла на некое ухищрение. Она уведомила абонентов о том, что теперь денежные средства будут взиматься не раз в месяц, а посуточно. За один день использования Smart Mini следует заплатить 17,5 рублей. После расчета данной сумы на месяц получается 525 рублей, а не 400 рублей, как было раньше.

Напомним, что Smart Mini является самым популярным тарифным пакетом для россиян и МТС за последние 12 месяцев трижды подвергали его корректировке. Естественно, не в пользу клиента.


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