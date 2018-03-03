ЦБ: банки России стали более защищенными от кибератак

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Артем Сычев, руководящий управлением безопасности и защиты информации Банка России, рассказал о неуязвимости кредитно-финансового учреждения страны перед хакерами.

По итогам 2017 года, виртуальным злоумышленникам удалось украсть из российских банков лишь 16 копеек на 1 тысячу рублей. Как итог, экспертам по безопасности и защите информации России удалось сделать отечественные кредитно-финансовые учреждения более неуязвимыми перед хакерскими атаками. Для сравнения, по итогам 2016 года злоумышленникам удавалось своровать 28 копеек на 1 тысячу рублей.

Еще более внушительными выглядят успехи экспертов по безопасности и защите информации российских банков на фоне резко возросшего количества налетов виртуальных злоумышленников на серверы кредитно-финансовых учреждений, подчеркнул Артем Сычев. По словам сотрудника Центробанка, система защиты от хакеров постоянно совершенствуется, делая активы вкладчиков максимально неуязвимыми.