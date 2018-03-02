Глава департамента страхового рынка Игорь Жуков покидает ЦБ

Вчера, 18:46

2 марта 2018 года глава департамента страхового рынка Игорь Жук принял решение покинуть Банк России, чтобы выделить больше времени на развитие собственных проектов.

Никакой конфликтной ситуации по поводу ухода Игоря Жукова из ЦБ не было, наоборот, Банк России отметил весомый вклад экс-главы департамента в реализации ряда проектов по развитию страхового рынка. На пост директора сейчас временно назначен Алексей Барбашов. Игорь Жуков в страховом бизнесе с 1991 года, а с 2011 занимал высокие официальные посты национальной арены.

28 февраля 2014 года – дата, которая ознаменовала назначение Жукова на должность главы департамента страхового рынка. Спустя четыре года известный страховщик покидает свой пост ради своих идей.