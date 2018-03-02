В 2017 году прибыль Мосбиржи по МСФО упала на 19,6%

Сегодня, 11:19

Прибыль Московской биржи по МСФО в 2017 году упала на 19,6%, торговая площадка заработала 20,26 млрд рублей. Если же говорить о 4 квартале прошедшего года, то также наблюдается снижением прибыли на 12,6% до 4,82 млрд рублей.

Если говорить об операционном расходе за 2017 год, то он упал до 38,54 млрд рублей, то есть на 11,5%. Из этой суммы процентные доходы снизились до 27,1% до 17,29 млрд рублей. Это и стало основной причиной уменьшения количества чистой прибыли. Финдиректор биржи Максим Лапин добавляет, что если сравнивать с предыдущим годом, то процентный доход стал меньше из-за снижения рублёвых процентных ставок и уменьшением клиентских остатков.

Однако, что касается комиссионного дохода, то эта отметка достигла рекордного роста за всю историю торговой площадки – доход в 21,21 млрд рублей, что на 7,1% больше от такого же показателя прошлого года. В общем объёме это рекордная доля в 55%. Увеличение комиссионного дохода больше всего можно заметить на облигационном рынке – +33,7% до 1,98 млрд рублей, на денежном рынке – +16,8% до 5,65 млрд рублей, а расчётно-депозитарные услуги – +17,4% до 4,18 млрд рублей.

Если же брать в учёт сумму на амортизацию, то на 5,2% стал больше операционный расход. На бирже намеренны обращать на это внимание намного больше, то есть контролировать расходы и операционную эффективность.