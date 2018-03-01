ЦБ вычеркнул 1200 честных бизнесменов из «черного списка» отмывателей денег

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Центробанк России принял предложение «Сбербанка» и вычеркнул из «черного списка» отмывателей денег 1200 отечественных бизнесменов. С соответствующим заявлением перед прессой выступил Анатолий Попов, занимающий пост старшего вице-президента крупнейшего российского банка.

В феврале Попов заявил о подаче в Банк России предложения о сокращении «черного списка» отечественных предпринимателей на 1200 лиц. Потратив 2 недели на размышления, ЦБ РФ разморозил активы подозреваемых в отмывании денег предпринимателей.

Решение Банка России принято на основе одобренного Госдумой в декабре 2017 года законопроекта о реабилитации законопослушных бизнесменов, ошибочно попавших в «черный список». Честные предприниматели, которым банки отказали в проведении финансовых операций из-за подозрения в отмывании денег, теперь могут восстановить свою репутацию и разморозить активы.