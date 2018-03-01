VistaNews.ru


ЦБ вычеркнул 1200 честных бизнесменов из «черного списка» отмывателей денег

Сегодня, 13:29

Центробанк России принял предложение «Сбербанка» и вычеркнул из «черного списка» отмывателей денег 1200 отечественных бизнесменов. С соответствующим заявлением перед прессой выступил Анатолий Попов, занимающий пост старшего вице-президента крупнейшего российского банка.

В феврале Попов заявил о подаче в Банк России предложения о сокращении «черного списка» отечественных предпринимателей на 1200 лиц. Потратив 2 недели на размышления, ЦБ РФ разморозил активы подозреваемых в отмывании денег предпринимателей.

Решение Банка России принято на основе одобренного Госдумой в декабре 2017 года законопроекта о реабилитации законопослушных бизнесменов, ошибочно попавших в «черный список». Честные предприниматели, которым банки отказали в проведении финансовых операций из-за подозрения в отмывании денег, теперь могут восстановить свою репутацию и разморозить активы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.