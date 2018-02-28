Google и Сбербанк будут бесплатно обучать бизнесменов

Google в сотрудничестве со Сбербанком будут безвозмездно обучать бизнесменов. Такую программу открыли в Красноярском крае. Она называется "Бизнес-класс".
Стать участником данного проекта и получить доступ к интерактивной работе может любой желающий. Данное мероприятие проводится на территории России уже на протяжении полутора лет. Стало известно, Красноярский край выступил 31-м по счёту регионом.
После окончания программы предприниматели, которые успешно завершили тестирование, могут получить электронный документ о том, что они прошли "Бизнес класс". Наиболее активные участники смогут пользоваться особыми привилегиями от Сбербанка и Google.