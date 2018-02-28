Билл Гейтс уверен в «смертельности» криптовалют

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Миллиардер Билл Гейтс дал оценку деятельности владельцев электронных денег. Соучредитель Microsoft уверен в «смертельности» криптовалют, поскольку их используют для покупки наркотиков и финансирования терроризма.

Билл Гейтс дал онлайн-интервью на форуме Reddit. Основатель компании Microsoft уверен, что анонимность криптовалютчиков становится явной безнаказанностью за совершение террористических атак и распространения наркотиков. Такая тенденция на мировом рынке валют ставит под удар спокойную жизнь людей и подвергает их явной опасности.

Отмечается, что использование «бесхозных» кошельков криптовалют провоцирует процветание отмывания денег и уклонение от уплаты налогов.