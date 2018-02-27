В Татарстане не обеспечивают лекарствами людей с редкими заболеваниями

Вчера, 17:35

Татарстан плохо обеспечивает лекарствами людей с редкими группами заболеваний. В России лекарственные препараты для пациентов, страдающими от различных нозологий, приобретаются централизованно.

В других случаях цена на лечение положена на регионы. Примечательно, что эта стоимость может дойти до нескольких десятков миллионов за год.

"Мы столкнулись с вопросом обеспечить эти регионы. В принципе, в случае ответственности региональных властей за обеспечение лекарствами, то они и возьмут на себя финансирование. Но может такой доброй воли сейчас и нет. Я не могу сказать, почему в Татарстане и Нижегородской области именно так и происходит", - заявил главный генетик минздрава России Сергей Куцев.

Он подчеркнул, пациенты систематически обращаются лично к нему, чтобы прояснить ситуацию, когда исходя из документов они должны лечиться бесплатно.