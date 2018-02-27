Рубль резко укрепился на Московской бирже

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Российский рубль резко укрепил свои позиции к иностранным валютам по итогам состоявшихся утром 26 февраля торгов. В парах рубля с евро и долларом образовались ценовые разрывы, спровоцированные повышением рейтинга РФ агентством S&P до инвестиционного уровня и выходным днем.

26 февраля отечественные финансовые аналитики засвидетельствовали в стране пик текущего налогового периода, оказавшего дополнительную поддержку рублю в укреплении к иностранным валютам. Нефтяные котировки («черное золото» марки Brent выросло в цене до 67,86 доллара) поспособствовали укреплению российской валюты на американской сессии. Как итог, доллар США упал на Московской бирже до 55,70 руб., а европейская валюта подешевела до 68,57 руб.

Образованию гэпов (ценовых разрывов) также поспособствовали повышение агентством S&P рейтинга РФ до инвестиционного уровня и прошедший выходной день. Согласно прогнозам отечественных финансовых экспертов, рубль сохранит оптимистический настрой на ближайшее время.