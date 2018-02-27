В России средний чек вырос за полгода на 31%

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В России средний чек покупок, осуществляемых гражданами, вырос за полгода на 31%. Сейчас этот показатель равняется 675 рублям.

Таким образом россияне продемонстрировали резкое увеличение покупательской активности. Они стали охотнее расставаться с деньгами.

Чаще других товаров граждане РФ покупали продукты, табачные изделия, слабоалкогольные напитки, а также товары, предназначенные для автомобилей. Как правило, рассчитывались они при этом наличными.

Банковскими карточками россияне предпочитают пользоваться, когда приобретают верхнюю одежду, электронную и компьютерную технику, лекарства или косметику.

Специалисты ЦБ отмечают, что россиян стал меньше заботить возможный рост цен и инфляция.