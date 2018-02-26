Около 30 гостиниц в Краснодарском крае завысили цены перед ЧМ-2018

Вчера, 16:53

Порядка 30 гостиниц в Краснодарском крае завысили предельно установленную стоимость за проживание на период проведения ЧМ по футболу 2018 года.

Отели в Краснодарском крае планировали хорошо заработать во время проведения предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в преддверии предстоящего события, провела проверку гостиниц. Сотрудники установили, что в 29 гостиницах были превышены предельно установленные цены на проживание, причем в некоторых из них стоимость была увеличена на 100% от допустимой. В целом, в гостиницах Краснодара, Сочи, Геленджике и Анапы были завышена цена от 1,3% до 2,5 раз.

На все заведения, в которых были выявлены подобные нарушения, были наложены штрафы, руководству вынесены соответствующие предупреждения, и подали иски в защиту неопределенного числа людей.