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Google перешел на новый платежный сервис

Сегодня, 11:09

Интернет-гигант Google перешел на новый платежный сервис под названием Google Pay. Он совмещает возможности привычного мобильного кошелька Google Wallet и Android Pay, известной функции платежей.

Российские представители корпорации Google проинформировали, что был запущен новый платежный сервис, получивший название Google Pay, который совмещает в себе функции уже привычных Google Wallet и Android Pay. Вся необходимая информация о платежах сохраняется в учетной записи Google. Это касается и мобильных устройств, функционирующих на базе Android.

Следующим действием специалистов корпорации выступает настройка поддержки функций нового платежного приложения в собственном Chrome. Юзеры, привязав к аккаунту личную карту, смогут приобретать билеты для передвижения в общественном транспорте и покупать необходимые предметы в привычных магазинах.


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