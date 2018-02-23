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Россия отправила на Украину в 2017 году 516 миллионов долларов

Сегодня, 19:38

Наибольшее количество денежных переводов из России на Украину было произведено в 2017 году. По данным украинского Нацбанка, сумма достигла 516 миллионов долларов.

Из достоверных источников стало известно, что в 2017 году Россия стала одной из первых стран, которые перевели крупную сумму денег на Украину. По отчетам Нацбанка Украины, было получено 516 миллионов долларов из РФ. Второе место досталось США – 370 миллионов долларов. На третьей и четверной ступени рейтинга оказались Израиль и Италия, а после них Польша. Общий подсчет денег, которые за прошлый год поступили в украинский Нацбанк, показал 2370 млрд долларов.

Специалисты говорят, что транш сократился до 4,5%. Хотя Украина не только принимала денежную поддержку из других стран мира, но и сама помогала материально. В 2017 году переводы осуществлялись в Россию, Азербайджан, Китай, Узбекистан и Грузию. Хотя по данным сумма денег уменьшилась на 18%.


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