В Воронеже ювелирный магазин объявил распродажу в связи с банкротством

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В Воронеже довольно-таки большой ювелирный магазин объявил о своём банкротстве. В связи с этим салон проводит распродажу с огромными скидками. В частности, ювелирные украшения можно купить со скидкой до 60% от изначальной стоимости.

Управляющая данным ювелирным магазином Евгения Костина рассказала, что её салон находится на улице Плехановская. Женщина признаёт, что руководство просто упустило тот момент, когда нужно было полностью сменить подход к работе и подстроиться к новым условиям рынка. Магазин продолжал работать, как раньше, то есть поддерживал неплохой ассортимент и большой склад. Это привело к убыткам и долгам. Поэтому было решено закрыть магазин и продать все украшения со скидкой до 60%.

Как отмечается, данный ювелирный салон имеет в своём ассортименте множество украшений от лучших российских мастеров и заводов. Это и предприятия, которые находятся в Костроме, Санкт-Петербурге и Москве. Меньше, чем за половину стоимости можно купить золотые серьги, кольца, подвески и браслеты.