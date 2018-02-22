В Intel решили расширить производство в Израиле и вложить в него $5 млрд

Сегодня, 04:45

Один из мировых лидеров-производителей продуктов высоких технологий Intel решил расширить производство в Израиле. Это будет сделано путём инвестиций 5 миллиардов долларов в период с 2018 по 2020 года. Источник сообщил, что таким образом компания решила вложиться в экономику страны. Взамен корпорация получит от правительства Израиля дотации в размере 500 миллионов долларов и налоговые льготы.

По словам источника в израильском правительстве, министр финансов и руководители Intel встретились и поговорили насчёт инвестиций 14 февраля. Под этим вопросом понимается вложение средств в фабрику Кирьят-Гате. В прошлый раз модернизация этого предприятия обошлась компании в 6 миллиардов. Intel каждые 5 лет вкладывает в свои заводы средства.

Примечательно, что Израиль уже не первый раз конкурирует с Ирландией за право производить новые процессоры. Обычно корпорации выписываются дотации от государства и налоговые льготы. Это делается, чтобы привлечь мирового гиганта к таким огромным инвестициям в экономику.

Примечательно, что несмотря на различные заявления о капиталовложениях, Intel Israel официальных заявлений ещё не делал. Место для строительства и количество созданных рабочих мест до сих пор не известны.

По словам источника, корпорация переживает хороший период и занимает мировое первенство. Поэтому, скорее всего, Intel и инвестирует в Израиль. Хотя с другой стороны, компания только закончила трансформацию завода в Кирьят Гате. Также налоговая реформа Трампа «перетягивает» компанию обратно в США.