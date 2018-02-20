Стоимость акций "Газпром" и "Магнит" резко растет

Сегодня, 20:00

Событием сегодняшнего дня стал резкий рост стоимости акций таких компаний, как «Газпром» и «Магнит».

Как стало известно по данным, предоставленным Московской биржей, индекс Мосбиржи к 17:22 по МСК рос на 0,57% - до 2267,85 пункта, индекс РТС - на 0,24%, до 1262,08 пункта. На данный момент ценные бумаги «Газпрома» растут на 2,57%. Также известно, что следствием резкого подорожания акций компании «Магнит» стало заявление руководителей о новой стратегии продвижения. Buyback тоже повлиял на резкое увеличение стоимости акций компаний.