"Роскосмос" выделит 6,2 млрд рублей на исследование Марса

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"Роскосмос" потратит 6,2 миллиарда рублей на проведение исследований планеты Марс. В 2021 году планируют выделить почти 2 миллиарда рублей на проведение мероприятий в пределах программы под названием "ЭкзоМарс".

Об этом стало известно в материалах на интернет-портале государственных закупок. По точным данным, в текущем году на выполнение данной программы будет направлено 624 миллиона рублей, в 2019 году 2,6 миллиарда, а в 2020 1,18 миллиарда. Полагают, что проектом "ЭкзоМарс" будет заниматься "Роскосмос", а также космическое агентство Европы. Следует заметить, в позапрошлом году в пределах первого шага проекта на орбите Красной планеты оказался космический аппарат TGO. Известно, что следующий ход запланировали на 2020 год.