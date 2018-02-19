Офисы банка «Мастер-капитал» закрылись на два дня

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На два дня приостановил обслуживание клиентов столичный банк «Мастер-капитал». В пресс-службе кредитной организации пояснили, что причиной тому послужил технический сбой, который пытаются ликвидировать сотрудники учреждения.

В сообщении, размещённом на сайте банка говорится, что отделения будут закрыты для посетителей 19 и 20 февраля. Администрация принесла свои извинения клиентам и более ничего к своему заявлению не добавила. Вместе с тем эксперты предполагают, что подобные меры могут стать предвестником введения в учреждении временной администрации. Между тем источники в Центробанке утверждают, что «Мастер-капитал» не был исключён из системы БЭСП.

Ранее мы писали, что в банке «Финам» сотрудники ФСБ произвели обыск и выемку документов. В рамках какого уголовного дела проводились указанные следственные мероприятия, не известно.