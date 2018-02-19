VistaNews.ru


Офисы банка «Мастер-капитал» закрылись на два дня

Сегодня, 19:38

На два дня приостановил обслуживание клиентов столичный банк «Мастер-капитал». В пресс-службе кредитной организации пояснили, что причиной тому послужил технический сбой, который пытаются ликвидировать сотрудники учреждения.

В сообщении, размещённом на сайте банка говорится, что отделения будут закрыты для посетителей 19 и 20 февраля. Администрация принесла свои извинения клиентам и более ничего к своему заявлению не добавила. Вместе с тем эксперты предполагают, что подобные меры могут стать предвестником введения в учреждении временной администрации. Между тем источники в Центробанке утверждают, что «Мастер-капитал» не был исключён из системы БЭСП.

Ранее мы писали, что в банке «Финам» сотрудники ФСБ произвели обыск и выемку документов. В рамках какого уголовного дела проводились указанные следственные мероприятия, не известно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.