Объем buy back "Магнита" может составить около 200 млн долларов

Сегодня, 18:35

Объем buy back "Магнита" может составить около 200 миллионов долларов, однако точные цифры станут известны после собрания совета директоров.

Хачатур Помбухчан, генеральный директор ритейлера "Магнит", заявил, что компания планирует обратный выкуп своих акций на сумму до 200 миллионов долларов, но окончательное решение будет принято советом директоров, который должен утвердить соответствующий план. Акции планируют использовать для длительного стимулирования менеджмента.

Хачатур Помбухчан добавил, что "Магнит" планирует продолжать работу с проектами в сфере вертикальной интеграции, но некоторые инвестиции, рассчитанные для этих целей на текущий год, могут быть перенаправлены на развитие иных проектов. Одной из новых приоритетных задач станет увеличение рыночной капитализации ритейлера.

"Магнит" является 2-ой по объему выручки организацией на рынке розничной продукции в России, продажи которой ежегодно превышают 1 триллион рублей, и самой крупной по количеству магазинов, которых насчитывается порядка 16000.

Недавно банк ВТБ согласовал с "Магнитом" условия сделки о выкупе 29,1% акций на сумму в 138 млрд рублей у основателя ритейлера Сергея Галицкого, который сохранит лишь 3%. Для совершения сделки необходимо получить согласие ФАС РФ. После выкупа данных акций ВТБ станет крупнейшим акционером организации.