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Путин выделил 8 млрд рублей на социальные проекты

Сегодня, 17:59

Владимир Путин выделил 8 миллиардов рублей в сторону социально значимых проектов. Президентом России подписано постановление, которое гласит о поступлении денежных средств в некоммерческие неправительственные организации.

Этот документ обнародовали на официальном сайте правовой информации.

"Сделать доступным субсидии для фонда-оператора президентских грантов в сторону развития гражданского общества. Данная льгота предусмотрена в бюджете на текущий год размером 8 миллиардов 16 миллионов рублей на конкурсы и в последствие выдачи грантов президента России компаниям, которые принимают участие в программе развития проектов в области защиты прав граждан", - сказано в распоряжении.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин повествовал о грантах лидирующим творческим группам в 2018 году.


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