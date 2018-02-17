«Магнит» может выплатить дивиденды уже в текущем году

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«Магнит», после покупки 29,1% акций его главы и основателя Сергея Галицкого ВТБ, может выдать все дивиденды уже во второй половине 2018-го. Информация об этом говорится в сообщении самого предприятия.

В пресс-релизе «Магнита» говорится, что, как и сама компания, так и её приобретатель собираются сохранять свою предыдущую политику и выплатить акционерам все их дивиденды уже во второй половине 2018-го.

Хачатур Помбухчан, финдиректор предприятия, ранее заявлял, что возможно компания откажется от выплаты в 2018 году дивидендов.

Кроме этого, в компании собираются изучить возможность осуществления плана обратного выкупа всех акций в текущем году. Считается, что их часть пойдёт на долгосрочное стимулирование менеджеров «Магнита».

Ранее сообщалось, что глава ВТБ Андрей Костин в своём интервью сообщил причину, по которой Галицкий продал свою долю «Магнита». По словам бизнесмена, он это сделал, чтобы заняться проблемой детского футбола и не только.