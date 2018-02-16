На Сочинском форуме рассказали об инвестициях в hi-tech

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В ходе Сочинского форума был всесторонне рассмотрен вопрос инвестирования в сферу высоких технологий. Как оказалось, этот сектор привлекает внимание даже таких организаций, как негосударственный пенсионный фонд.

По словам руководителей АНПФ, вкладывание средств именно в высокие технологии является на данное время наиболее выгодным для получения стабильной отдачи. Кроме того, за последнее десятилетие инвестиционные риски в данной сфере имеют тенденцию к постоянному снижению. Однако негосударственные организации, в силу своего статуса, имеют малую ликвидность, а значит, находятся в невыгодных условиях для инвестиций в hi-tech.

Тем не менее, руководство фондов намерено вкладываться в широкие программы, которые представляют различные компании. Из десяти проектов более трети будут являться перспективными, что поможет поднять уровень ликвидности негосударственных пенсионных фондов, а значит и привлечь новые капиталы. В настоящее время согласовывается вопрос о снятии некоторых ограничений при инвестировании.