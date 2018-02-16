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Медведев считает уход регионов от дотаций стратегической задачей

Сегодня, 13:19

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал стратегическую задачу регионов. Так, стало известно, что приоритет будет отдаваться уходу от дотаций. В результате будет отмечаться развитие собственного потенциала.

 Дмитрий Медведев прокомментировал особенности построения приоритетных векторов и линий развития страны в этом году. По словам премьер-министра, основным остается развитие собственного потенциала, уход от дотаций. Такие возможности регионов нужно поддерживать и укреплять новыми правилами, которые на данный момент апробируются в системе экономики страны. Так Медведев охарактеризовал изменения в системе отношений власти и регионов.

Напомним, что сегодня в Сочи проходит встреча с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. К слову, Медведев ожидает от регионов РФ улучшения экономических показателей.


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