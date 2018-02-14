Пенсионный фонд обогатил россиян за 2017 год на 5,14 млрд рублей

Сегодня, 16:08

Представители Пенсионного фонда России сообщили об увеличении дохода россиян по итогам прошлого года на 5,14 миллиарда рублей. Добиться значительного финансового прогресса ПФР удалось за счет размещения средств на банковских депозитах.

В 2017 году Пенсионный фонд РФ начал временно размещать накопления на банковских депозитах. Перечень сотрудничающих с ПФР кредитно-финансовых учреждений состоит из высоконадежных и авторитетных банков, не имеющих претензий по соблюдению законодательных нормах. Как итог, за 2017 год новая финансовая политика Пенсионного фонда принесла 5,14 миллиарда рублей дохода при 2,5% инфляции, что в процентном соотношении составляет 8,8% годовых.

Эксперты сравнили доход ПФР с годовой прибылью отечественных кредитно-финансовых учреждений.

К примеру, «Внешэкономбанку» расширенный портфель принес 10,7% доходности частных компаний-руководителей при 8,6% годовых. Негосударственным ПФ удалось нарастить годовую совокупную доходность на 3,2%.