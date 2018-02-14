Гройсман пожаловался на огромный долг Украины

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Владимир Гройсман, руководящий правительством Украины, пожаловался прессе на огромный долг страны. Для выживания украинцам необходима очередная финансовая помощь МВФ, так как Киев не в состоянии самостоятельно развивать экономику государства.

Ежегодно Украине приходится выплачивать 4,8 миллиарда долларов по долгам. В огромной «дыре» в экономике страны Владимир Гройсман обвинил предшественников действующей власти.

С 2007 по 2013 год задолженность Киева перед МВФ выросла на 36 миллиардов долларов, а за последние 4 года – лишь на 5 млрд, подчеркивает украинский премьер-министр. Из-за неспособности государства самостоятельно развивать свою экономику, правительство вынуждено просить очередную финансовую помощь извне.

Ранее Украина и МВФ заключили договор о 4-летней программе помощи. Валютный фонд пообещал выделить Киеву 17,5 миллиарда долларов, 8,7 из которых уже влились в украинскую экономику. Сейчас Гройсман и коллеги ожидают очередного денежного транша от МВФ.