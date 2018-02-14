Глава Apple хочет исчезновения бумажных денег

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На собрании акционерного общества Тим Кук, генеральный директор компании Apple, заявил, что желает поскорее увидеть исчезновение наличного расчета.

Глава купертиновцев делится своими наблюдениями, что по всему миру люди сейчас все чаще используют бесконтактные платежи. Особенно популярной стала технология фирмы Apple Pay. Кук надеется застать то время, когда бумажные деньги полностью исчезнут из обихода. Более того, он говорит, что смерть «бумажек» уже не за горами.

Позитивно настроенный Тим Кук ожидал более стремительного роста количества пользователей приложения Apple Pay, но все равно результаты распространения платежной технологии Apple сейчас полностью его удовлетворяют. Напомним, что Apple Pay продемонстрировали миру еще в 2014 году.

Как отметили в американской поисковой организации, фирменная технология по безналичному расчету от компании Apple лидирует в Росии и Китае по количеству пользователей.