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Россиян «тянут» в просроченные займы посредством МФО. Это связано с тем, что данные кредитные учреждения продолжают выдачу средств клиентам, которые изначально ненадёжны.

Микрофинансовые организации продолжают их кредитование, наращивая портфель выданных займов, по одной простой причине. Надёжных заёмщиков уже почти не осталось.

К услугам МФО обращаются те, кто не смогли расплатиться по ранее полученным кредитам. Банки понизили долю одобрения выдачи средств и уже не предоставляют их «кому попало».

В МФО абсолютно противоположная тенденция. У каждого пятого заёмщика в этих организациях вновь допускается просрочка возврата денег на период более 90 дней.

В 2017 году эксперты обратили внимание на резкое повышение клиентов МФО, имеющих просрочку возврата кредита банкам свыше трёх месяцев.

Если в 2016 году количество таковых было 26%, то сейчас 33,4%.

МФО ранее выдавали кредиты потенциально ненадёжным клиентам, количество которых составляло 17,7%. Теперь этот показатель вырос до 27,4%.

Большая часть из них обращается к услугам МФО, чтобы полностью или частично погасить кредит, ранее взятый в банковских учреждениях или, чтобы «прожить до получки».

ЦБ обратил внимание на проблему. Размер подобных займов понижен с 45 до 10 тыс. рублей. Срок их возвращения ограничен 15 днями, вместо двух месяцев. Данные кредиты не возвращаются чаще всего.