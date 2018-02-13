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Первую на Ближнем Востоке лицензию на оборот криптовалют выдали в Дубае

Сегодня, 13:59

Дочерняя компания Regal Assets – Regal RA DMCC – получила первую на Ближнем Востоке лицензию на законный оборот криптовалют. Выдала разрешение Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа (DMCC).

В компании пояснили, что хранить активы будут в специально оборудованном помещении с низкими температурами на жёстких дисках. Данное хранилище не будет иметь подключения к сети. По словам руководителей проекта, это будет достаточно перспективный проект, поскольку проблема хищений криптовалют в мире сегодня особенно актуальна. Хранение активов на онлайн-кошельках стало достаточно опасным, поэтому Regal RA DMCC предлагает клиентам нестандартное, но эффективное решение.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил выработать общий подход к криптовалютам в рамках ЕАЭС. По мнению политика, страны-члены организации должны двигаться параллельно в данном направлении.


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