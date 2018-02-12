Эксперты: Рынок криптовалют постепенно стабилизируется

Вчера, 20:06

Мировые эксперты констатируют стабилизацию ситуации на рынке криптовалют. Особенно знаковым данный процесс видится на фоне урагана на глобальном финансовом рынке.

На днях ряд государственных институтов США высказались в позитивном ключе относительно криптовалют и подняли вопрос об их регуляции, а также защиты от мошенничества в данной сфере. В то же время, несмотря на улучшение климата в данной сфере, в Китае, чья доля в данном сегменте является едва ли не определяющей, задумались о полном запрете всех соответствующих платформ обмена активами. Причиной тому стали участившиеся хакерские атаки на биржи криптовалют.

Напомним, ранее в компании Group-IB заявили, что киберпреступники усиленно атакуют рынок криптовалюты. Периодичность крупных атак, по подсчётам специалистов, составляет порядка 100 случаев в месяц.