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Twitter впервые получил квартальную прибыль

Вчера, 18:55

Американская компания Twitter Inc., которая управляет одноименной сетью микроблогов, за четвёртый квартал прошлого года первый раз получила чистый доход за всё время своего существования.

Исходя из пресс-релиза компании, прибыль в период с октября по декабрь составляет 91 миллион долларов, а это 12 центов за каждую акцию. Урегулированная прибыль прошлого квартала достигла 19 центов за акцию. Это превышает прогнозы экспертов, которые были равны 14 центам за акцию.

Число пользователей Twitter почти не перетерпело изменения за квартал и увеличилось на 4 процента в годовом значении, при этом достигнув отметки в 330 миллионов человек. Стоимость акций сайта поднялась до 13 процентов на первичных торгах Нью-Йорка. За последний год капитал компании вырос на 44 процента, а это почти 19 миллиардов долларов.


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