Аналитики: Россию ждет новый кризис-2008

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Жителей России ожидает новый экономический кризис-2008, на фоне которого нынешние проблемы покажутся "цветочками". Такое мнение высказали аналитики.

На фоне постоянно ужесточающихся санкций в отношении России со стороны мирового сообщества эксперты изучили ситуацию и спрогнозировали дальнейшее развитие экономики РФ. По имеющимся данным, россиян может ожидать очень серьезный экономический кризис, на фоне которого нынешние проблемы покажутся незначительными.

Прогнозируется ускорение темпов инфляции, роста цен и увеличение безработицы. По масштабам надвигающийся кризис можно сравнить с кризисом 2008 года. Многие уверены, что произойдет резкий обвал всех индексов на мировых фондовых биржах, что приведет к катастрофе мирового масштаба.

Такая ситуация назревает уже несколько лет. Известно, что на американском фондовом рынке индексы уже рухнули на 3,8-4,6%, а опасения по поводу роста доходности облигаций США возросли в несколько раз. На сегодняшний день индекс Dow Jones упал ниже отметки 25, что является критической точкой, за всю историю торгов такого падения не существовало.

Эксперты констатируют, что проблемы наблюдаются на всех биржах. Специалисты ищут пути выхода из сложившейся ситуации, но пока они тщетны. Многие предполагают, что такой кризис может откинуть экономику на уровень 70-х годов, когда полностью отсутствовал экономический рост, а инфляция была галопирующей.