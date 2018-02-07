В РФ международные резервы возросли на 3,5%

Сегодня, 17:03

Международные резервы выросли в РФ в январе на 3,5%. В абсолютной величине это 15 млрд долларов.

Сообщение сделано Банком России. Согласно предоставленной информации, сумма резервов категории «международных» возросла до 447,7 млрд долларов.

К этой категории относятся активы, считающиеся золотовалютными и высоколиквидными. Ими в экстренных случаях может распоряжаться руководство страны. К данному резерву относится монетарное золото, активы в ликвидной валюте, а также специальные права по заимствованиям.

В истории нынешней России достижение максимума запасов в международных резервах пришлось на август 2008 года. Тогда они поднялись до 598 млрд долларов.

Превышение отметки по данному показателю в 400 млрд случилось впервые после декабря 2014 года.