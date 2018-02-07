Forbes впервые опубликовал рейтинг разбогатевших на криптовалюте миллиардеров

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Рейтинг обогатившихся на росте курса криптовалют миллиардеров впервые обнародовал популярный журнал Forbes. Первое место в нём было отдано предпринимателю Крису Ларсену.

Состояние создателя сервиса Ripple оценивают в $7,5-8 млрд. Заметно отстаёт от него ещё один криптовалютный миллиардер Джозеф Лавин, являющийся сооснователем Ethereum. У него насчитывается от $1 млрд до $5 млрд. Третий в списке - создатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. По разным оценкам, он разбогател на сумму от $1,1 млрд до $2 млрд. В списке также присутствуют выходцы из стран бывшего СССР. Это Валерий Вавилов ($500-700 млн), создавший майнинговую компанию Bitfury, а также создатель Ethereum Виталий Бутерин ($400-500 млн).

Ранее мы писали, что хакеры похитили у биржи Coincheck $400 млн. Данная платформа является одной из крупнейших в Японии.