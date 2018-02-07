VistaNews.ru


Forbes впервые опубликовал рейтинг разбогатевших на криптовалюте миллиардеров

Сегодня, 16:47

Рейтинг обогатившихся на росте курса криптовалют миллиардеров впервые обнародовал популярный журнал Forbes. Первое место в нём было отдано предпринимателю Крису Ларсену.

Состояние создателя сервиса Ripple оценивают в $7,5-8 млрд. Заметно отстаёт от него ещё один криптовалютный миллиардер Джозеф Лавин, являющийся сооснователем Ethereum. У него насчитывается от $1 млрд до $5 млрд. Третий в списке - создатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. По разным оценкам, он разбогател на сумму от $1,1 млрд до $2 млрд. В списке также присутствуют выходцы из стран бывшего СССР. Это Валерий Вавилов ($500-700 млн), создавший майнинговую компанию Bitfury, а также создатель Ethereum Виталий Бутерин ($400-500 млн).

Ранее мы писали, что хакеры похитили у биржи Coincheck $400 млн. Данная платформа является одной из крупнейших в Японии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.