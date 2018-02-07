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Греф: Сотрудники Сбербанка майнят криптовалюту на рабочем месте

Сегодня, 16:06

Герман Греф сообщил, что многие сотрудники Сбербанка довольно часто попадаются на рабочем месте за майнингом криптовалюты.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф утверждает, что в Сбербанке не проводят корпоративную добычу криптовалюты, но ряд сотрудников были замечены на своем рабочем месте во время майнинга в собственных интересах на корпоративных мощностях.

Он утверждает, что современные видеокарты оснащены довольно высокой вычислительной способностью при проведении однообразной работы, что более подходит для вычислений при майнинге, чем центральные процессоры. Криптовалютный взрыв на мировом рынке привел к дефициту видеокарт за последние несколько лет. При этом в Сбербанк закупили видеокарты, которые несколько отличаются от оптимальных для добычи криптовалюты.

Греф заявил, что сам он не зарабатывает таким способом, так как считает данный бизнес довольно примитивным и неинтересным. Он предпочитает инвестировать финансовые средства в другие объекты, которые обладают большей доходностью.


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Ксения
Сегодня, 17:58

Думаю, их надо наказывать, рублём, если повторно попадаются. Это не относится к работе никак и они используют мощные рабочие ресурчы в личных целях

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