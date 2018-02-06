Пакет услуг Сбербанка можно приобрести за бонусы «Спасибо»

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Сбербанк России активировал акцию по покупке пакета услуг «Сбербанк Премьер» за бонусы «Спасибо». Теперь клиенты смогут на более выгодных условиях приобрести услугу.

Теперь владельцы карт Сбербанка могут оформить выгодный пакет услуг «Премьер» без комиссии в течение 6 или 12 месяцев. Для этого нужно приобрести купон за уже накопленные бонусы «Спасибо». Стоимость купона зависит от длительности срока действия и может составить от 10 тысяч до 15 тысяч бонусов, которые клиенты смогут потратить на различные услуги компании. В рублях это составит 25 тысяч за первый год, и 30 тысяч за последующие. Один бонус «Спасибо» равняется 1,6 рублям.

Пакет Сбербанка содержит в себе услуги индивидуального менеджера, страховку для карты с повышенным начислением бонусов «Спасибо», а также популярный сервис «Второе медицинское мнение». Акция продлится до 31 марта 2018 года, а употреблять купон для оформления пакета услуг можно до 30 июня 2018 года. Таким образом клиенты Сбербанка смогут воспользоваться нововведением в течение полугода.