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Аналитики составили список стран с непрозрачной финансовой сферой

Вчера, 20:36

Аналитики предоставили на обзор перечень государств, где прослеживается непрозрачная финансовая система. Лидируют в списке Швейцария и США, не отстают и Каймановы острова.

Специалисты одного из аналитических сообществ провели некоторый мониторинг по миру в отношении системы финансов. В результате были достигнуты итоги данного события. Чтобы не оказаться голословными, аналитики представили целый список стран, в которых имеется проблема с прозрачностью финансовой системы.

Все, кто желает увидеть данный документ, смогут лицезреть его на официальном портале FSI. На первом месте списка указана Швейцария, на втором и третьем – США и Каймановы острова. Можно дальше встретить такие государства, как Сингапур, Тайвань, Германия, Люксембург, Великобритания, хотя ее место в списке кандидатов с непрозрачными финансами под номером 23. России отвели 29 позицию, после нее стоит Китай.


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