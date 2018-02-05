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Давление на российский рубль сохранится в течение дня

Сегодня, 12:54

Согласно открытию торгов на Московской бирже, давление на российский рубль сохранится в течение дня. Ситуацию прокомментировал эксперт Владислав Антонов, представляющий Альпари.

Сегодняшние торги на биржах по нефти открылись падением цены на 0,8% до отметки в 67,72 американской валюты. Как только будет пройден уровень поддержки, варьирующийся от 67,10 до 67,45 долларов, падение пройдет в ускоренном режиме до 65,85 долларов. Сегодня на Московской бирже открытие по "черному золоту" приведет к ослаблению позиции валюты РФ в самом начале торгов.

Как проинформировал Владислав Антонов, давление на рубль будет сохраняться до закрытия торгов. В паре доллар и рубль ближайший показатель составит 56,80 рублей, а евро будет колебаться от 70,65 до 70,9 рублей. За ситуацией на бирже наблюдают эксперты.


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