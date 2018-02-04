Ставки рублевых вкладов продолжают снижаться

Вчера, 22:41

В январе и феврале нынешнего года все крупнейшие финансовые учреждения в Российской Федерации понизили процентную ставку по рублевым вкладам. Об этом сообщило Министерство экономики в своем отчете за январь 2018 года

Видные российские аналитики еще предыдущей осенью прогнозировали девальвацию рублевых депозитов. Однако, чтобы обесценивание процентной ставки происходило столь стремительно, никто и предположить не мог. Восемь крупнейших банков страны урезали доходы с депозитов по причине вялотекущей рецессии на международных финансовых рынках, ведущие дилеры которых ограничили свою активность в России. Однако это объяснение не устраивает крупных депозитариев, которые несут убытки в диапазоне от 0,25 до 0,75% годовых. Многие горячие головы уже поддались панике и пытаются разрешить ситуацию «на своем уровне и для себя лично». Однако банкиры сохраняют пока спокойствие и не торопятся применять антикризисные ограничения к вкладчикам.