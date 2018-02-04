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Колумнист Forbes завил о падении биткоина до 5000 долларов

Вчера, 18:36

Колумнист Forbes Питер Чир завил о предстоящем падении биткоина до 5000 долларов.

Колумнист Forbes Питер Чир считает, что время для покупки биткоина наступит скоро, и лишь тогда, когда он упадет до 5 000 долларов. Это будет тем уровнем, когда колумнист начнет задумываться о дальнейших шагах. В своей новой колонке он написал, что все причины для покупки или обладания биткоином были постепенно уничтожены, в связи с чем необходимо дождаться правильных цен и новых причин для его подорожания. Причем ряд из проблем стали уникальны лишь для биткоина, а другие являются широко применяемыми.

Далее, он перечислил существующие причины для покупки биткоинов и их актуальность. Он утверждает, что в силу наличия проблем с масштабностью и функциональностью, технология все еще не готова к тому, чтобы выступать как средство обмена.

Использовать биткоин как средство хранения стоимости хотя и выгодно, но небезопасно, ведь участились случаи мошенничества и краж.

Еще одним достоинством биткона считают участие в ICO, однако после ужесточения регулирования SEC произошел спад.

В связи с этим, Питер Чир рекомендует не связываться с биткоином до тех пор, пока его стоимость не понизится до отметки в 5 000 долларов, либо не появится дополнительная информация по данной криптовалюте.


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