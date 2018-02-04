Стала известна самая прибыльная профессия Владивостока

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Исходя из информации, полученной с популярного сайта поиска работы, где был составлен список из 20 самых прибыльных профессий выяснилось, какая работа в Владивостоке оказалась самой желанной и высокооплачиваемой.

Директор представительства в сфере логистики и ВЭД занимают 17-ю строчку в рейтинге самых прибыльных профессий в РФ с зарплатой в размере 150-200 тысяч рублей без учета налогов. Требования к этим работам также включают в свой список не мало важных тем: высшее образование, опыт не менее трех на руководящих позициях, а также не меньше 5 лет в области ВЭД и многое другое, касающееся образовательных структур.

Так как подобные профессии были единственными представителями Владивостока, то можно вывести итог, в котором самые богатые люди этого города – директора представительства в сфере логистики и ВЭД.